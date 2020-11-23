Москва, , 08:24 — REGNUM Правительство России может упразднить восемь структур в рамках реформы институтов развития, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, правительство может ликвидировать Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, а также три структуры, которые отвечают за развитие Дальнего Востока.

В свою очередь глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уточнил, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

Часть функций упраздненных институтов развития перейдёт к государственной корпорации ВЭБ. РФ, пишет издание. Цель реформы заключается в «создании единых механизмов управления институтами и устранении пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Решение было принято в целях «совершенствования государственного управления в данной сфере, сокращения административных барьеров».

Ранее о том, что правительство России изучает возможность ликвидации агентств Роспечать и Россвязь, заявлял председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он пояснил, что этот вопрос рассматривается в рамках возможной оптимизации правительства.

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