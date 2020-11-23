Караганда, Казахстан, , 08:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проверит организацию учебного процесса в школах Карагандинской области. Об этом 23 ноября написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

23 ноября Токаев прибыл в Караганду с рабочим визитом. Во время поездки президент осмотрит спортивные объекты и образовательные учреждения, построенные в 2020 году.

Глава государства также посетит металлургический комбинат «АрселорМитталТемиртау» и ряд других производств, в том числе в специальной экономической зоне «Сарыарка».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Карагандинскую область с рабочей поездкой в августе 2019 года. Он также посетил СЭЗ «Сарыарка» и другие ключевые объекты региона.

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