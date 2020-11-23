Сеул, , 07:53 — REGNUM Восстановление постоянных каналов связи между Южной Кореей и КНДР должно стать началом нового диалога между странами, заявил южнокорейский министр объединения Ли Ин Ён на форуме в Сеуле.

«Восстановление связи путем открытия нового офиса принесет перемены, которые послужат сигналом для отсчета нового, мирного времени», — заявил он.

В качестве такого шага Ли Ин Ён предложил открыть представительство Северной Кореи в Сеуле и представительство Южной Кореи в Пхеньяне. Либо создать еще несколько офисов связи на приграничных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года северокорейская сторона взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне из-за провокаций с перебежчиками, устроенными со стороны Южной Кореи. В связи с этим Пхеньян отказался вести диалог с Сеулом.

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