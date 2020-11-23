Хабаровск, , 07:45 — REGNUM Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае теряет численность — 23 ноября 17 депутатов городской думы покинули партийные ряды.

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Всего в гордуме изначально было 34 представителя ЛДПР.

Из ЛДПР вышли председатель гордумы Михаил Сидоров и глава комитета по бюджету Наталья Жирякова. За ними заявления на выход написали ещё 15 депутатов, мотивируя своё решение несогласием с политикой хабаровского отделения ЛДПР, пишет DVhab.ru.

На данный момент остались только 15 депутатов от ЛДПР.

С момента ареста бывшего губернатора Хабаровского края элдэпээровца Сергея Фургала численность либерал-демократов в регионе стала снижаться. Назначенный врио однопартиец Михаил Дегтярёв партийного веса в регионе не прибавил.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о проведении эксперимента по переносу сроков начала учебного года на октябрь внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Максимом Зайцевым.