Гватемала, , 07:35 — REGNUM Попыткой государственного переворота назвали акции протеста против проекта нового бюджета власти Гватемалы. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба правительства страны.

В заявлении правительства сказано, что акты насилия против государственных институтов Гватемалы не могут являться законными способами выразить своё мнение. Такие действия были названы «средством, с помощью которого группы, находящиеся в меньшинстве, стремятся осуществить государственный переворот».

Власти Гватемалы призвали оппозиционные политические силы страны к диалогу при содействии Организации американских государств.

Напомним, масштабная протестная акция состоялась 21 ноября в Гватемале после принятия правительством проекта бюджета на 2021 год. Проект предполагает, в частности, сокращение расходов на образование и медицину. Протестные акции переросли в беспорядке, в ходе которых несколько радикально настроенных демонстрантов сумели пробраться в здание конгресса Гватемалы и поджечь с помощью бутылок с зажигательной смесью несколько помещений. Сотрудниками полиции были задержаны около 30 участников беспорядков.

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