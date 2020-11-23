Сана, , 07:22 — REGNUM Группа йеменских хуситов заявила о ракетном обстреле объекта нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Об этом 23 ноября сообщает агентство Reuters.

Представитель хуситов уточнил, что йеменской группой был осуществлён ракетный обстрел распределительной станции компании Saudi Aramco. Кроме того, представитель хуситов посоветовал иностранным компаниям, работающим в Саудовской Аравии, быть внимательнее, так как повстанцы собираются продолжить атаки на различные промышленные объекты.

Подтверждения информации об обстреле со стороны властей Саудовской Аравии не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам посла Ирана в Сане Хасана Ирлу, йеменцы останутся непоколебимыми и будут продолжать сопротивление до победного конца.

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