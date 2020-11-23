Гонконг, Китай, , 07:18 — REGNUM Трое активных участников протестов в Гонконге, включая Джошуа Вонга, заявили о намерении признать свою вину в суде, передает радиостанция RTHK.

По ее данным, заседание суда должно состояться 23 ноября. На нем будут рассматривать причастность трех активистов к организации протестов в Гонконге и осаде штаб-квартиры полиции города в 2019 году. При этом протестовавшие ожидают, что согласно действующему законодательству они получат реально сроки. В связи с этим оппозиционеры решили признать свою вину, чтобы рассчитывать на возможное смягчение наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года один из лидеров протестов в Гонконге Джошуа Вонг заявил о намерении участвовать в выборах в законодательный совет автономии.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер протестующих Гонконга намерен участвовать в выборах