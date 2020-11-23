Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Екатеринбурге подсчитаны голоса по одномандатным округам №№ 3 и 9, по которым 22 ноября проходили довыборы в гордуму. Информация приведена на сайте ЦИК России.

В округе №3 при количестве избирателей 51 604 действительными признаны 4917. Из пяти кандидатов больше всех набрал Антон Швалёв — 1451 голос.

В округе №9 при численности избирателей 58 039 действительными названы 5820 бюллетеней. Из пяти кандидатов больше всех набрал Виталий Чачин — 2400 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили взамен выбывших депутатов гордумы.

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