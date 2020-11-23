Вашингтон, , 05:58 — REGNUM На пост госсекретаря США демократ Джозеф Байден намерен назначить своего помощника Энтони Блинкена. Об этом 23 ноября сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

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По данным агентства, Байден собирается объявить о назначениях на ключевые посты в своей администрации в начале недели. Эту информацию подтвердил Рон Клайн, которого Байден уже назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Согласно заявлению Клайна, все назначения будут объявлены Байденом 24 ноября.

Также сообщается, что на пост помощника президента по национальной безопасности с большой долей вероятности будет назначен Джейк Салливэн. Он занимал пост помощника по вопросам внешней политики вице-президента США, в бытность вице-президентом Байдена. Кроме того, Салливэн был советником по внешнеполитическим вопросам экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в 2016 году, когда политик баллотировалась на пост президента США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенатор от республиканцев Лиза Мурковски призвала администрацию Белого дома начать процесс по передаче дел новой администрации Байдена.

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