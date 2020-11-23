Москва, , 05:54 — REGNUM Запад, замысливший перестройку-2 намерен протянуть дугу напряженности от Запада, через Большой Юг и до Дальнего Востока, опоясывая Россию, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Следующее десятилетие будет происходить медленное наращивание южной угрозы. Очень странными месседжами обмениваются Франция и Пакистан… Узбекистан всегда хотел под Америку, но так сильно, как сейчас, он не хотел никогда. Мы видим, что в Средней Азии кто-то заново выстраивает это пространство…», — отметил политолог.

Он добавил, что активно ведется процесс хаотизации мира, и в рамках этого процесса происходит глокализация мира, где глобализация причудливым образом сплетается с локализацией в едином целом. Происходящее в Закавказье, по ему мнению, является частью этого процесса.

«Если такая композиция существует, то опасности основные будут либо с юга, либо соединятся опасности с Запада и Юга. Вот это объединение двойной опасности с попыткой расколоть в России союз славяно-тюркский и исламо-христианский, эти все попытки — есть, конечно, Перестройка 2.0… Если Запад решил таким образом разбираться с Китаем через Россию, то он протянет этот фронт до Японии. Теперь уже многие говорят, что японо-турецкие связи выходят на новый стратегический уровень, с другой стороны — кавказский узел… и тут же с Запада польско-украинские связи», — обрисовал картину эксперт.

По его словам, если композиция верна, то вопрос заключается в том, как перейти России от философии процветания к философии выживания и выстоять в условиях хаоса.