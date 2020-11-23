Эр-Рияд, , 05:53 — REGNUM Саудовская Аравия выражает заинтересованность в заключении нового соглашения между Ираном и США, которое должно прийти на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNBC.

«Мне бы хотелось, чтобы такая будущая договоренность называлась СВПД++ и предусматривала выработку подхода к ядерной программе и враждебной деятельности Ирана», — заявил он.

Глава МИД Саудовской Аравии отметил, что Эр-Рияд готов принять участие в дискуссиях по выработке нового соглашения, если такие будут вестись между Вашингтоном и Тегераном. При этом он обвинил Иран в намерениях подрывать стабильность в регионе для своих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против возврата к СВПД по ядерной программе Ирана. По его мнению, необходима новая политика по недопущению разработки Тегераном атомного оружия.

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