Москва, , 05:31 — REGNUM Военнослужащие подразделения Международного противоминного центра Минобороны РФ отправились на операцию по разминированию в Нагорный Карабах. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

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Для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе на аэродромы Еревана прибыли самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский. На борту самолётов находились более 100 военнослужащих, 13 единиц военной и спецтехники, а также служебные собаки.

Техника и личный состав совершат марш из Еревана в Горис и Степанакерт, где приступят к выполнению задач по инженерной разведке, а также разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, пострадавших в ходе военного конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении развёртывания российских миротворцев, направленных в Нагорный Карабах.

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