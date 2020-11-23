Пекин, 23 ноября 2020, 05:31 — REGNUM Венгерско-польский демарш против «европейских ценностей» является важным элементом в мировой перестройке, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, невозможно даже вообразить, чтобы Польша делала всё это на свой страх и риск без санкции на то США, поэтому речь идет о проблематизации отношений со Старой Европой посредством Польши.
Все это говорит о том, что никакого единства в европейском сообществе нет и не будет, а будет иметь место раскол на проамериканскую часть и Старую Европу. Далее этот раскол между этими двумя частями Европы приведет к расколу внутри этих двух европейских осколков, отмечает политолог.