Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Команда действующего президента США решила серьезно вести войну с демократами за власть, несмотря на колоссальное давление, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Трамп и его команда решили довольно серьезно опротестовывать байденовскую победу. Более серьезно, чем можно было ожидать… Либо он действительно сумеет что-нибудь там повернуть, но даже если не повернет, он достаточно сильно расколет американскую политическую систему, контролировать ее часть и нависать в качестве фактора над победившим Байденом», — заявил Кургинян.

По словам Кургиняна, обычно, когда проигравший выборы признает свое поражение, утихают разговоры о подтасовках, махинациях и так далее. Но в случае с Трампом все совершенно наоборот: истеблишмент не уползает в кусты, а число желающих поддержать Трампа продолжает расти.

«Америка расколота серьезно. По-видимому, они получили доказательства неких фальсификаций более серьезные, чем можно было ожидать. И эти доказательства подымают некий энтузиазм в республиканской элите и желания драться до конца», — подытожил Кургинян.