Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Начать передачу дел новой администрации призвала Белый дом сенатор от Республиканской партии США Лиза Мурковски. Соответствующее заявление 23 ноября сенатор опубликовала в своём Twitter.

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Мурковски призвала администрацию Белого дома начать полноценный официальный переходный процесс. Она пояснила, что у действующего президента США Дональда Трампа было время для обращения с претензиями в суд и оспаривать в суде результаты выборов, но до сих пор все суды признали претензии Трампа необоснованными.

«Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом», — заявила Мурковски.

В свою очередь, представители избирательного штаба кандидата от демократов Джозефа Байдена рассказали об обращениях в профильное управление по общим вопросам администрации США с целью признать политика победителем президентских выборов. Однако глава управления Эмили Мерфи отказала в подписании соответствующего документа, ссылаясь на то, что Трамп не признал своё поражение. Кроме того, Мерфи указала. что до сих пор нет официальных данных, окончательно свидетельствующих о победе Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что штаб Трампа обжаловал решение суда Пенсильвании, отклонившего иск о признании недействительными части бюллетеней.

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