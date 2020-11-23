Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Адмирал военно-морских сил США совершил необъявленный визит на Тайвань, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По их данным, на Тайвань приезжал контр-адмирал Майкл Студман. По данным агентства, он занимается военной разведкой в Индо-тихоокеанском командовании вооруженных сил США. В Пентагоне отказались комментировать информацию о визите адмирала. При этом МИД Тайваня подтвердил прибытие официального лица из США, однако отказался раскрыть его личность.

Агентство не исключает, что информация о визите адмирала не разглашается из-за возможного недовольства со стороны Китая.