Каракас, , 02:31 — REGNUM Участие граждан Венесуэлы в парламентских выборах, намеченных на 6 декабря, назвал лучшим подарком на свой день рождения президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Выступление президента 22 ноября транслировалось по центральному телевидению страны.

Мадуро празднует свой день рождения 23 ноября. В связи с этим президент Венесуэлы сказал, что если кто-то из сограждан хочет сделать ему подарок, то пусть примет участие в парламентских выборах, намеченных на 6 декабря, и возьмёт с собой всю семью.

Также Мадуро добавил, что готов принять поздравления и 23 ноября, в день своего 58-летия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что десятки политиков, музыкантов, учёных и общественных деятелей подписали петицию, направленную в Евросоюз, с призывом уважать итоги парламентских выборов в Венесуэле.

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