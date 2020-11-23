Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Сообщение телекомпании CNBC о пропуске президентом США Дональдом Трампом сессии саммита G20, посвящённой борьбе с пандемией COVID-19 опроверг глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Об этом 22 ноября сообщил сам президент США в своём Twitter.

Информацию о том, что Трамп, якобы, сразу после открытия саммита G20 отправился в гольф-клуб, Кадлоу назвал «полной ложью». Советник американского лидера уточнил, что он лично совместно с составителями речей написал для Трампа обращение к участникам встречи. По словам Кадлоу, Трамп был третьим по счёту спикером на сессии.

Кадлоу заявил, что «CNBC должно быть стыдно» и телекомпания теперь обязана дать опровержение материала и извиниться за произошедшее.

Напомним, открытие виртуального саммита G20 состоялось 21 ноября. Главной темой для обсуждения на саммите стала борьба с пандемией COVID-19 и преодоление кризиса, связанного с пандемией, путём совместного сотрудничества.

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