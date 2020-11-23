Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Избирательный штаб президента США Дональда Трампа обжаловал решение суда штата Пенсильвания, который ранее отклонил иск о признании недействительными части бюллетеней, передает телеканал Fox News.

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Телеканал предполагает, что таким образом Трамп пытается отсрочить процедуру утверждения результатов голосования в штате. По его данным, действующему американскому лидеру необходимо добиться удовлетворения иска в ряде штатов, чтобы приостановить эту процедуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября суд штата Пенсильвания отклонил иск избирательного штаба Дональда Трампа с требованием признать недействительными часть бюллетеней, поступивших по почте. При этом адвокаты главы Белого дома считают, что около 700 тысяч бюллетеней являются недействительными из-за нарушений.

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