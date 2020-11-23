Исламабад, , 00:22 — REGNUM Военнослужащие пакистанской армии ликвидировали четырех террористов в провинции Северный Вазиристан на северо-западе страны, сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана.

Сообщается, что военнослужащие проводили разведывательную операцию в районе лагеря террористов у реки Каиту.

«Как только военные оцепили район, террористы открыли огонь и попытались сбежать. Тем не менее все террористы были ликвидированы силами безопасности», — отметили в ведомстве.

В результате спецоперации были уничтожены четыре террориста. Были потери и среди пакистанских силовиков — погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.