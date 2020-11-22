Минск, , 22:38 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что руководство страны включит представителей руководства стран ЕС в санкционные списки. Об этом 22 ноября сообщает телеканал «Беларусь-1».

Указанное решение было принято в качестве ответа на действия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка. Данные финансовые учреждения заморозили сотрудничество с Белоруссией.

«Мы также с учетом того, что Европейский союз и отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека, по вопросам демократии — и все это абсолютно искусственно политизировано, не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека», — отметил Макей в интервью телеканалу.

Дипломат заявил, что диалог будет приостановлен до тех пор, пока ЕББР и Европейский инвестиционный банк не изменят свою политику.