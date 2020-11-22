Москва, , 21:31 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что имеющихся у него данных о фальсификациях достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

»Никто так нагло не фальсифицировал выборы и не вмешивался в них как Демократическая партия. Ввести санкции против неё!», — призывает Анатолий Н.

Многие комментаторы отметили игнорирование фальсификаций на выборах президента в США со стороны представителей Демократической партии США. По их видению, это указывает на то, что её члены причастны к этому.

«Почему-то демократы не торопятся объяснить остановку подсчета голосов в момент, когда стало ясно, что Трамп побеждал на этих выборах. Подсчёт прекратили 1 час ночи по вашингтонскому времени, а продолжили в 4 часа утра. Однако, если до 1 часа Трамп побеждал в пяти штатах со значительным перевесом, после возобновления подсчета его преимущество куда-то испарилось», — пишет пользователь SP.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что собранных доказательств фальсификаций во время голосования в Соединённых Штатов достаточно, чтобы отменить результаты выборов президента в целом.

«Доказательств уже достаточно, чтобы признать выборы нелегитимными. И коррумпированную сеть Джо Байдена посадить за решетку. Трампу следует уволить всех купленных судей для начала. Да и передавать власть законодательно он не обязан, особенно, если считает выборы нечестными. Это просто традиция передачи власти следующему. Которую он в праве нарушить», — считает Михаил Н.

Нашлись и те, кто считает, что вне зависимости о того, кто в итоге победит в голосовании, тот или иной лидер будет отстаивать интересы граждан США. Поэтому переживать за американцев, считают они, не стоит.

«Что мне нравится в США, так это то, что они целенаправленно отстаивают свои интересы, ставят цели, которые достигаются десятилетиями спустя. Какой бы ни был в итоге выбор, Байден или Трамп, национальные интересы США останутся в приоритете для любого», — поделился мнением Василий П.

Напомним, 22 ноября действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что имеющихся у него данных о фальсификациях достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом на прошедших 3 ноября президентских выборах.