Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что процесс передачи власти от президента США Дональда Трампа к Джо Байдену будет «гладким». Об этом 22 ноября сообщает CNN.

«Говорить людям, которые вам доверяют, что избирательная система страны с изъяном, значит наносить долгосрочный вред. Я знаю, что на этот счет есть серьезные опасения. Но я считаю, что процесс передачи дел избранному президенту Байдену будет гладким», — отметил Гейтс в интервью телеканалу.

Предприниматель также подчеркнул, что избирательная система в Соединенных Штатах является примером для других стран. Ожидания граждан относительно нее, считает Гейтс, в большинстве случаев оправдываются.

Напомним, избирательная система в США значительно отличается от избирательных систем в странах Евросоюза и прочих государствах, считающихся демократическими. Здесь президента США выбирают не избиратели, а коллегия выборщиков.