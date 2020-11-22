Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек появление новой пандемии. Об этом 22 ноября он сообщил на своем официальном сайте.

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Миллиардер провел беседу с актрисой Рашидой Джонс, а также главным инфекционистом США Энтони Фаучи, в ходе которой и был сделан указанный вывод.

«Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — отметил Гейтс, отвечая на вопрос Джонс о неизбежности новой пандемии.

Предприниматель отметил, что по некоторым сценариям это может произойти гораздо раньше, возможно через три года.

Тем не менее, Гейтс подчеркнул, что к новому вызову человечество уже будет готово, поэтому последствия новой эпидемии могут быть не столь печальными.

Напомним, по последним данным в мире выявлено свыше 58 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались свыше 1 млн 380 тыс. человек.