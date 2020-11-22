Эр-Рияд, , 20:17 — REGNUM Страны-члены «Группы двадцати» приняли решение продлить отсрочки по выплатам странами платежей по обслуживанию долгов. Об этом 22 ноября сообщается в итоговом заявлении, сделанном по итогам саммита.

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Причиной указанного решения стала неспособность некоторых стран выполнять свои долговые обязательства, что в свою очередь стало следствием эпидемии коронавирусной инфекции.

«Бедным странам будет оказана помощь в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мы согласовали рамки этой помощи», — отметил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

Напомним, ранее в апреле 2020 года страны «Группы двадцати» приняли решение о предоставлении отсрочки беднейшим странам мира по оплате внешнего долга, а также по обслуживанию долга.