Анкара, , 20:06 — REGNUM Власти Турции депортировали до 9 тысяч иностранных наемников-террористов в свои страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20).

«Наша страна прилагает усилия для устранения угрозы терроризма, предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности, — сказал президент. — Несмотря на отказ ряда государств от сотрудничества с Турцией в борьбе с проявлениями терроризма, Анкара собственными силами схватила и депортировала в свои страны до 9 тыс. иностранных наемников-террористов».

Эрдоган также добавил, что единственной страной НАТО, которая на деле ведет борьбу с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, является Турция.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября глава Турции Реджеп Эрдоган во время выступления на форуме Галифакс по международной безопасности сообщил, что Анкара высоко оценила роль Москвы в преодолении конфликта в Нагорном Карабахе.

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