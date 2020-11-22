Москва, , 20:12 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что в отсутствии поздравлений кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену со стороны Москвы нет никакой подоплеки, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили мнение 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Америка хочет Дональда Трампа, так мне сказала подруга из Калифорнии, мол при нём не было войн, мигрантам закрыли дорогу, началась чистка внутри страны с наркомафией и вообще стало стабильнее … сейчас идёт подсчёт голосов, проверка и в декабре будет точно известно, кто победит. Но у нас тут со всех утюгов кричат, что Байден. Непонятно, зачем? России ни холодно, ни жарко», — пишет пользователь под псевдонимом «Пуля».

По мнению ряда комментаторов, Путин сделал всё правильно, и здесь действительно нет никакого политического подтекста. Они считают, что лучше дождаться официальных итогов президентской гонки в США, чтобы потом не кусать локти, когда результаты окажутся неожиданными.

«Конечно, не нужно в этом искать каких-то подтекстов или политических хитростей. Это лишь формальности и соблюдение юридических процедур. А то вон в прошлые выборы в США все бросились поздравлять с победой госпожу Хиллари Клинтон, а президентом США стал Трамп. В такой ситуации уже не до формальностей и не до соблюдения юридических норм, тут понятиями в международных отношениях руководствоваться начнут. Как гласит старинная русская поговорка: «Поспешишь, людей насмешишь», — написал Александр А.

Другие же указали на то, что после выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, но при этом в стране образовалось крупное протестное движение, Путин всё же поздравил нового главу республики и не выжидал паузу.

Нашлись и те, кто заявил о своём безразличии к выборам президента США. Они отметили, что у жителей России хватает своих проблем.

«Многим наплевать, почему не поздравили кого там с победой. У народа другие проблемы», — пишет Александр А.

Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что в отсутствии поздравлений кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену со стороны Москвы нет никакой подоплеки. Он отметил, что ждёт окончания внутриполитического противостояния в США.