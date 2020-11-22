Москва, , 19:49 — REGNUM В Москве, у здания посольства Белоруссии, прошла акция протеста, в которой приняли участие более 30 человек. Об этом 22 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Собравшиеся с бело-красно-белыми флагами встали в живую цепь. Акция прошла мирно, задержаний не было.

Сотрудники правопорядка, по словам участников акции, подходили к ним и фотографировали, после чего проверяли документы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 ноября, в Минске прошла очередная акция протеста. Координаты «точек» объединения протестующих были утром предоставлены авторами telegram-канала, который на протяжении четырех месяцев координирует ход протестов в республике.

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