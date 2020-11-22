Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM В Екатеринбурге закончились довыборы в состав городской думы. В 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки по одномандатным округам №№ 3 и 9, сообщает горизбирком.

Всего участие в голосовании приняли порядка 10% избирателей. Как отмечает глава избирательной комиссии Вадим Антошин, подтвердившихся нарушений на довыборах не было выявлено.

В ближайшее время будут подведены итоги голосования. Отметим, в округе №3 на место претендуют четыре кандидата, а в девятом — трое.