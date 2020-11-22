Берлин, , 18:47 — REGNUM В столице Германии Берлине за последнюю неделю прошла вторая акция протеста против карантинных мер, участники которой прошлись по улицам города.

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В акции, которая получила название «Марш молчания», приняли участие около 5 тыс. человек. Порядок во время мероприятия обеспечивали около 600 полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября при столкновениях в ходе антикарантинных протестов в Берлине пострадали 77 сотрудников полиции. Трое из них поступили в больницы с тяжелыми травмами.

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