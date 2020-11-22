Анкара, , 18:17 — REGNUM Многие кризисные явления в мире усугубила пандемия коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20).

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По его словам, из-за вспышки SARC-CoV-2 в мире снизился уровень благосостояния людей. Кроме того, отметил он, пандемия «привела к росту неравенства».

Эрдоган добавил, что мировые лидеры должны увеличить финансовые выделения на гуманитарную помощь для жителей регионов планеты, страдающих от войн, а также «находящихся под угрозой» народов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к функционерам правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, заявил, что современная Турция, власти которой не стремятся к развалу ни одной страны мира, не выступает с территориальными претензиями.

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