Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал средства массовой информации за ложную информацию о его выступлении в первый день саммита «Большой двадцатки».

«Только что прибыл на виртуальный саммит G20. Вчера я тоже здесь был (рано утром), но некоторые лживые СМИ не смогли достоверно об этом рассказать, как и всегда», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп раскритиковал Парижское соглашение по климату на саммите «Большой двадцатки», посвященной вопросам сохранения экосистемы планеты.

По его словам, он отказывается «лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы долларов самым злостным загрязнителям».

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