Минск, , 17:54 — REGNUM Более 200 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

Так, в настоящее время в обновлённом списке правозащитников числится уже 202 человека. При этом сотрудники организации отмечают, что стражи порядка некоторых участников акций протеста уже отпустили.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 100 активистов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября в Минске и других городах Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста, организованные оппозицией.

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