Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал Парижское соглашение по климату на саммите «Большой двадцатки», посвященной вопросам сохранения экосистемы планеты.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Парижское соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды. Оно было нацелено на уничтожение американской экономики», — сказал президент США.

Он добавил, что отказывается «лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы долларов самым злостным загрязнителям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден заявил, что Вашингтон вернется в Парижское соглашение по климату.

Комментируя это намерение Байдена, президент США Дональд Трамп заявил, что от повторного вступления США в договор выиграют Россия и Китай, но не американская сторона. Глава Белого дома отметил, что данное соглашение может уничтожить в стране множество рабочих мест, принесёт убытки в триллионы долларов и подорвёт положение государства в мире.