Киев, , 17:11 — REGNUM Майданы, которые произошли на Украине в 2004 и 2014 годах, полностью воплотили в жизнь планы Запада по лишению страны ее суверенитета, превращению в бесправную колонию, а самих украинцев — в бессловесных рабов заокеанских хозяев.

Об этом в комментарии журналистам заявил сегодня, 22 ноября, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 21−22 ноября на Украине отмечался так называемый «день достоинства и свободы». Именно 21 ноября 2013 г. прошли первые политические протесты в Киеве, которые впоследствии привели к государственному перевороту в фервале 2014 года. Также эти дни в 2004 г. стартовала т.н. «оранжевая революция», по итогам которой президентом страны стал Виктор Ющенко.

Медведчук в своем комментарии подчеркнул, что отмечать этот «праздник», учрежденный в честь «оранжевой революции» 2004 года и антиконституционного вооруженного захвата власти в 2014-м, в центре Киева собрались лишь несколько десятков людей. По его мнению, таким образом украинский народ дал свою суровую оценку тем событиям, а люди «наконец-то прозрели» и поняли, что произошедшее в Киеве на самом деле отбросило страну на десятилетия назад.

«Почему сегодня можно утверждать, что этот день так и не стал днем достоинства и свободы, и к этим понятиям подходит лишь определение «так называемые»? К чему привели майданы? После «оранжевой революции» 2004 года — года, в котором рост экономики составил рекордные 12,4%, в 2005-м после прихода к власти Ющенко и в результате «оранжевого» потрясения произошел обвал с 12,4% до 2,6%. Именно в 2005 году начался развал страны и ее экономики, после первых потрясений, от которых Украина так и не отошла. Затем новый удар, нанесенный событиями 2013−2014 годов, когда страна впоследствии, при Порошенко, стала бедной, а при Зеленском превратилась в нищую», — заявил лидер оппозиции.

Свои слова народный депутат подтвердил неутешительными цифрами официальной статистики. В частности, на данный момент, по сравнению с 2013 г., госдолг Украины вырос на 302%, более чем на 800% выросли тарифы на коммунальные услуги, а долги населения из-за этого увеличились на 349%, цены на продукты питания выросли на 241%. При этом прожиточный минимум сократился на 49,4%, минимальная пенсия уменьшилась на 49,3%, а среднемесячная заработная плата выросла аж на 3,3% в долларовом эквиваленте (в 2013 году была $408, стала $422).

А «свобода», о которой украинцам пытаются рассказывать — это, на самом деле, беззаконие и безнаказанность национал-радикалов.

«Свобода, о которой так пламенно говорили со сцен майданов, свелась к праву горстки национал-радикалов устраивать преступный уличный террор. А чего стоит митинг 21 ноября под «Феофанией», где так называемые почитатели «достоинства и свободы» требовали от Президента Украины освободить от уголовной ответственности так называемых революционеров, чтобы все вместе они могли воспользоваться главным завоеванием революции 2014 года: терроризировать суды, расправляться с инакомыслящими, заниматься рейдерством при полном преступном попустительстве власти. Этот митинг — яркое свидетельство полного скудоумия, ограниченности и обреченности людей, которые пытаются представить всему украинскому народу, что произошедшее в 2004-м и 2014 году — это и было торжество достоинства и свободы», — добавил парламентарий.

Самое же страшное, по мнению Медведчука, заключается в том, что в результате майданов Украина полностью утратила свой суверенитет и окончательно превратилась в колонию Запада.

«Радикальнее всего эта катастрофа ударила по суверенитету Украины. Внешнее управление, которое было введено в отношении нашей страны в 2014 году заокеанскими хозяевами — это свидетельство того, что мы полностью теряем независимость Украины. И это тоже последствия Майдана, результат действий тех, кто вышел на него под лозунгом «Украина — это Европа», но добился лишь того, что Украина превращается в колонию. А у колоний не может быть ни свободы, ни достоинства», — констатировал депутат.

Вернуть свободу и достоинство лишь призывами о так называемом цивилизационном выборе, уверен парламентарий, нельзя. Как нельзя это сделать, прикрываясь ложным патриотизмом или празднуя то, что столкнуло нашу страну в пропасть.

«Вернуть Украине свободу и достоинство можно лишь победив трех главных врагов нашей страны, которые как раз и порождены событиями 2004 и 2014 годов: деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию. Если мы не остановим эти процессы сползания, хаоса и разрушения, то Украина прекратит существовать как государство», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук уже не раз публично заявлял о том, что Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству.

Также отметим, что в своем «праздничном» обращении президент Зеленский заявил, что «майданы» 2004 и 2014 гг. доказывают одну истину: «в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом». Он также отметил, что большим достижением, которое невозможно отрицать, является «новое сознание» украинцев.