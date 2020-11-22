Москва, , 16:32 — REGNUM Договор по открытому небу, из которого официально сегодня, 22 ноября, вышли Соединенные Штаты Америки — более не жизнеспособен. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Росийский самолёт, использующийся для контроля Открытого неба aeroprints.com

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — сказал Песков журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ровно шесть месяцев назад власти США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу. Этот договор позволял всем подписавшим его странам осуществлять разведывательные полеты над территорией стран-участниц. Договор был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Прежде всего он был нужен для снятия напряженности между двумя ведущими ядерными державами — Россией и США.

В последние годы США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора, однако российская сторона подчеркивала, что строго соблюдает все положения документа и требует того же от других стран-участниц.