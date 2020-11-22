Анкара, , 16:00 — REGNUM Современная Турция, власти которой не стремятся к развалу ни одной страны мира, не выступает с территориальными претензиями. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь 22 ноября в режиме видеоконференции к функционерам правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Турция рассматривает страны Азии и Европы в качестве важных партнеров по сотрудничеству», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления на форуме Галифакс по международной безопасности сообщил, что власти страны высоко оценивают роль России в преодолении конфликта в Нагорном Карабахе.

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