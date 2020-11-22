Минск, , 15:36 — REGNUM В Минске в микрорайоне Каменная горка 22 ноября против участников очередной акции протеста силовики применили спецсредства. Соответствующие видеозаписи были опубликованы журналистами издания TUT.BY.

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Речь идет о нескольких взрывах, прозвучавших один за другим в непосредственной близости от протестующих. Сами журналисты отметили, что никто из участников протеста в результате взрывов не разбежался.

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Напомним, сегодня, 22 ноября, в Белоруссии проходит очередная воскресная акция протеста недовольных действующей властью.