Москва, , 14:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом глава государства заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 22 ноября.

Российские миротворцы Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон, что мы сейчас и делаем», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что авторами документами, безусловно, были три стороны — Армения, Азербайджан и Россия.

Стоит отметить, что в телепрограмме показали фрагмент с подписанием договора. Помощник спросил у Путина, будет ли он считать документ перед подписанием. Президент ответил:

«Зачем читать, я же сам его писал».

Уже после Путин все равно подчеркнул, что авторов у документа три — он, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Что касается реплики моей, то имелось в виду то заявление, которое я сделал после подписания», — пояснил Путин.

Напомним, что подписание этого договора положило конце 45-дневной войне в Нагорном Карабахе, в результате которой армянские силы потерпели военное поражение и потеряли значительную часть территорий, которые ранее контролировала Нагорно-Карабахская Республика.