Симферополь, , 15:00 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введенная Киевом энергетическая блокада, с начала которой прошло ровно пять лет, не привела к воплощению «киевских фантазий» в реальность, а возымела совершенно обратный результат. Об этом Аксенов написал 22 ноября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Политик напомнил, что энергетическая блокада полуострова началась пять лет назад со взрыва украинскими радикалами опоры линии электропередач в Херсонской области. В результате весь полуостров был обесточен. Глава Крыма подчеркнул, что на тот момент полуостров получал более 80% электроэнергии с территории Украины.

«Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии», — отметил он.

Аксенов напомнил, что ситуация с электроэнергией была взята на полный контроль президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и в кратчайшие сроки была прервана энергетическая блокада.

«После запуска новых электростанций наш регион впервые перестал быть энергодефицитным. Более того, у нас теперь есть солидный резерв мощности, который позволяет обеспечивать ускоренное развитие всех отраслей», — подчеркнул глава Крыма.

Политик также отметил, что на сегодняшний день ситуация с водной блокадой полуострова Украиной во многом повторяется. Глава Крыма отметил, что на территории Украины много «поросячьего восторга и злорадства» относительно вынужденно введенных на полуострове в текущем году ограничений по водоснабжению.

В связи этим политик подчеркнул, что так же, как и в ситуации с энергоблокадой, президент России Владимир Путин вопрос обеспечения надежного водоснабжения полуострова держит под личным контролем.

«Полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана, разработанного Правительством РФ. Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова», — рассказал Аксенов.

Политик также выразил уверенность, что об эпизоде водной блокады Крыма на полуострове будут вспоминать также как сегодня вспоминают об энергетической блокаде — как об эпизоде истории и испытании, «которое мы вместе успешно преодолели».

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Отметим, в августе 2020 года ситуация с водоснабжением полуострова значительно усложнилась из-за засухи. В связи с чем для жителей Симферополя и ряда других муниципалитетов было введено водоснабжение по графику.