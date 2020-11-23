Приштина, , 18:50 — REGNUM В отделении Организации ветеранов борьбы УЧК (алб. Армия освобождения Косово) в Хасе прокомментировали аресты бывших лидеров УЧК по обвинению в военных преступлениях. Составной частью обвинения являются утверждения о том, что в годы Косовской войны на территории Албании располагались тренировочные базы УЧК.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава отделения Организации ветеранов борьбы УЧК в Хасе Джевдет Тачи назвал неправедными аресты представителей УЧК и заявил, что УЧК вела честную и достойную борьбу. Тачи подчеркнул, что в годы войны на территории Албании не было тайных баз УЧК, организованных Хашимом Тачи и Кадри Весели.

По словам Тачи, на территории Албании находилось несколько пунктов сбора амуниции и оружия, однако в полном смысле слова «базами» они не были.

При этом Тачи отметил, что 80% обладателей сертификата ветеран борьбы УЧК в округе Хас не воевали в составе УЧК и купили этот сертификат за сумму от 1500 до 5 тысяч евро.

Хас — населенная албанцами территория, разделенная между Албанией и Косово. В годы Косовской войны албанцы, в том числе бойцы УЧК, без особых трудностей пересекали границу в этом округе.

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