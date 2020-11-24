Приштина, 24 ноября 2020, 02:46 — REGNUM И.о. президента Косово Вьоса Османи 23 ноября выступила на виртуальной конференции, посвященной 70-летию подписания Европейской конвенции по правам человека.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, конференция была организована офисом Совета Европы в Приштине и посольством Германии в Косово. Османи поблагодарила дипломатов и подчеркнула важность продвижения правовой повестки.
Косовский политик подчеркнула важность того факта, что Европейская конвенция по правам человека не оставалась неизменной со дня своего подписания, а проходила адаптацию к новым обстоятельствам через практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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