Приштина, , 02:46 — REGNUM И.о. президента Косово Вьоса Османи 23 ноября выступила на виртуальной конференции, посвященной 70-летию подписания Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, конференция была организована офисом Совета Европы в Приштине и посольством Германии в Косово. Османи поблагодарила дипломатов и подчеркнула важность продвижения правовой повестки.

Косовский политик подчеркнула важность того факта, что Европейская конвенция по правам человека не оставалась неизменной со дня своего подписания, а проходила адаптацию к новым обстоятельствам через практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Вьоса Османи По-прежнему бесспорен тот факт, что данная Конвенция представляет собой самый важный и самый успешный документ, нацеленный на защиту прав человека в Европе, и это несчастье, что Косово не позволяют вступить в Совет Европы. В Косово положения Конвенции реализовываются в соответствии со статьей 22 Конституции Республики Косово. Однако то, что Косово до сих пор не вступило в Совет Европы — это действительно несправедливо, поскольку это представляет собой нарушение прав человека посредством отрицания наличия у граждан Косово права требовать правосудия .

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