Тирана, , 13:02 — REGNUM Управление Албании по гражданской авиации сообщает, что с начала пандемии COVID-19 в медицинских целях было совершено 270 чартерных вылетов.

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"Лечение с целью добиться выздоровления после COVID-19 дорого обходится албанцам. Богатые предпочитают бороться с инфекцией в соседних странах и вылетают на специальных чартерных рейсах, при этом счет идет на тысячи евро», — сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Большая часть самолетов отправилась в Турцию, гораздо меньше приземлилось в Италии, Австрии и других странах Европейского союза.

Лечение от коронавируса в Турции стоит огромных денег, и не только по албанским меркам. ВВП Албании на душу населения составляет 1,9 тысячи евро. Для пациентов с COVID-19, даже не подключенных к аппаратам ИВЛ, стоимость одного ночного перелета с лечением составляет 1500 евро. Стоимость же двухнедельного курса лечения превышает 35 тысяч евро, не считая стоимости возвращения на родину, в Албанию. Для пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, стоимость курса превышает 42 тысячи евро или 43 тысячи вместе с дорогой.

Более скромные частные турецкие клиники запрашивают 13 750 евро за 15-дневный курс лечения и доставку пациентов на машине скорой помощи.

Очевидно, расценки в европейских клиниках должны быть еще выше. 270 пациентов, которые вылетели из Албании на чартерных медицинских рейсах, потратили на лечение миллионы евро, еще немало людей выехали из страны на машинах скорой помощи. Однако большая часть населения этой нищей страны не может позволить себе такую роскошь.

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