Ханой, , 13:51 — REGNUM Инициативы по запрету китайских приложений TikTok и WeChat на территории Соединённых Штатов будут реализованы даже в случае смены администрации президента, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен на мероприятии в Ханое. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Президент США Дональда Трамп начал кампанию по запрету китайских приложений летом 2020 года. Он объявил, что обработка данных граждан США за пределами страны представляет угрозу национальной безопасности. В частности, под угрозой запрета оказались мессенджер WeChat и приложение для обмена видеороликами TikTok.

На мероприятии в Ханое советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что возможная смена администрации президента не повлияет на реализацию этих предложений.

«Я думаю, что эти запреты останутся в силе, даже если произойдёт смена администрации президента», — заявил О’Брайен.

Выборы президента США завершились 3 ноября, официальные результаты ещё не объявлены. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США продлили срок продажи американского подразделения TikTok