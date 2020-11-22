Ереван, , 13:45 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Армен Саркисян принимают участие в поминальном богослужении в память о павших в войне в Карабахе.

Поминальная церемония проходит 22 ноября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Трансляция панихиды осуществляется на странице главы армянского правительства в социальной сети Facebook.

Напомним 13 ноября президент Армении Армен Саркисян встретился с Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. По результатам встречи 22 ноября было объявлено днем памяти погибших в войне в Нагорном Карабахе и в этот день будут проведены поминальные богослужения во всех храмах Армянской апостольской церкви.