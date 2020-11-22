Москва, , 12:48 — REGNUM Твердых гарантий того, чтобы оставшиеся участники Договора по открытому небу (ДОН) после выхода из него США продолжали соблюдать свои обязательства, будет добиваться Россия. Об этом 22 ноября говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из данного соглашения.

Как отмечается в сообщении, после выхода из договора США рассчитывают, что американские союзники станут чинить препятствия российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе и будут делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки территории РФ, что для России неприемлемо.

«Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств», — говорится в заявлении.

Также указывается, что в случае, если страны-участницы данного соглашения хотят, чтобы Россия оставалась в договоре и он продолжал свое действие, им следует вести себя соответствующим образом.

Кроме того, добавляется, что российская сторона станет внимательным образом вести отслеживание и анализ деятельность других участников ДОН и наблюдать, в какой мере совпадают их слова и действия.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 22 ноября, США официально выходят из Договора по открытому небу.