Минск, , 12:27 — REGNUM Об ограждении в Минске площади Независимости железным забором, нахождении там колонны автозаков, отряда милиции особого назначения, а также спецтехники, сообщает 22 ноября издание TUT.BY.

ОМОН в Минске (с) ИА REGNUM

«Площадь Независимости за железным забором, куча автозаков, ОМОН, спецтехника», — сообщает в 09:59 издание со ссылкой на сообщение читателей.

Ограждение по информации источника было установлено силовиками и вокруг стелы «Минск-город-герой». А на улицу Саперов прибыли «характерные» микроавтобусы силовиков.

По состоянию на 11:31 издание сообщает, что возле площади Независимости в Минске находятся автобусы с силовиками, автозаки, а возле физического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) стоят водометы.

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Напомним, сегодня, 22 ноября, в Минске запланирована очередная акция протеста, которая начнется в 12:00. На этот раз протетующие намерены собраться группами во дворах домов, в которых они проживают, и объединиться в ближайших точках с жителями соседних домов. Координаты «точек» объединения протестующих были утром предоставлены авторами telegram-канала, который на протяжении четырех месяцев координирует ход протестов в республике.

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