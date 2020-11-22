Киев, , 11:26 — REGNUM Экс-министр транспорта и связи Украины и бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко раскритиковал нынешнюю украинскую власть за позицию по Белоруссии, а также за внутреннею политику в целом. Соответствующее заявление политик сделал в программе «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

«Вы че, совсем дебилы? Вы че на Белоруссию плюете?.. Вы плюете в Белоруссию, которая имела мужество, одиннадцатимиллионная страна, иметь свою позицию и быть дружными по отношению к Украине», — возмутился Червоненко.

Чревоненко уверен, что ухудшение отношений Украины с Белоруссией невыгодно Киеву, а ситуация внутри соседней республики является сугубо внутренним делом граждан республики.

Политик также поставил под сомнение перспективы интеграции Украины в евро-атлантическое пространство, раскритиковал действующую власть за ситуацию с медицинской системой страны, связанную с заболеваемостью COVID-19, а также — за коррупцию при строительстве дорог.

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Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о беспрецедентном унижении Киева со стороны международных финансовых структур.