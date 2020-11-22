Бишкек, , 10:53 — REGNUM В столице Киргизии проходит акция противников изменения Конституции и проведения референдума о смене Основного закона страны, сообщает 22 ноября «24kg».

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Участники акции протеста собрались на бульваре Эркиндик возле железнодорожного вокзала. В руках у собравшихся плакаты, на которых содержатся призывы не изменять Конституцию и «не превращать республику в ханство».

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С места сбора участники протеста двинулись по бульвару Эркиндик на площадь Ала-Тоо. По оценкам журналистов, на акции присутствуют порядка 500 человек, к которым постоянно присоединяются новые участники. Собравшиеся планируют продолжить протест у «Белого дома».

Напомним, референдум о смене Конституции Киргизии предложили провести 10 января 2021 года одновременно с досрочными президентскими выборами.