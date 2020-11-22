Киев, , 10:13 — REGNUM На Украине сегодня, 22 ноября, в 11 городах проходит второй тур голосования на местных выборах. В 08:00 (09:00 мск) были открыты избирательные участки.

Избирательный участок на Украине Cvk.gov.ua

Сегодня избирают глав следующих городов: Львова, Бердянска (Запорожская область), Днепра, Дрогобыча (Львовская область), Полтавы, Николаева, Славянска (оккупированная Украиной часть ДНР), Никополя (Днепропетровская область), Ровно, Ужгорода (Закарпатская область), Черкасс.

Напомним, в минувшее воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур местных выборов в семи украинских городах: Каменец-Подольский (Хмельницкая область), Краматорск (оккупированная Украиной часть ДНР), Луцк (Волынская область), Одесса, Сумы, Украинка (Киевская область) и Херсон.

Отметим, что явка избирателей во втором туре голосования на местных выборах, который состоялся 15 ноября, составила 24%. Для сравнения, 25 октября явка избирателей составила 37%.

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